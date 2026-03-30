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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de marzo

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de marzo
Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de marzo

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 1,60 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,03% si se compara con el valor de la jornada anterior de 1,60 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota una disminución 0,08%; aunque en términos interanuales acumula aún un incremento del 2,01%.

En relación a fechas previas, acumuló dos jornadas seguidas cayendo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, por lo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible en estos días.

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