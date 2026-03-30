Noticias

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 30 de marzo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 30 de marzo
Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 30 de marzo

El dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 7,64 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 0,07% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando acabó con 7,65 quetzales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 2,27%, de modo que en el último año aún conserva una subida del 1,87%.

Analizando este dato con el de días previos, gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que se anotó un ascenso del 0,23%, demostrando que es incapaz de asentar una clara tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible ahora mismo.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Dólar hoy en Chile: tipo de cambio cae y volatilidad se dispara en la cotización de apertura este 30 de marzo 2026

La tensión geopolítica externa ha impedido que la moneda local consolide una tendencia clara pese a su fortaleza relativa

Dólar hoy en Chile: tipo de cambio cae y volatilidad se dispara en la cotización de apertura este 30 de marzo 2026

El principal indicador del mercado mexicano abre operaciones este 30 de marzo con alza de 0,96%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador del mercado mexicano abre operaciones este 30 de marzo con alza de 0,96%

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 30 de marzo

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 30 de marzo

Apertura del índice Russell 2000 este 30 de marzo

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del índice Russell 2000 este 30 de marzo

Pronóstico del tiempo en Miami este lunes 30 de marzo del 2026: ¿Hará mucho frío hoy?

La ciudad experimentará un ambiente húmedo y ventoso mientras la temperatura desciende gradualmente

Pronóstico del tiempo en Miami este lunes 30 de marzo del 2026: ¿Hará mucho frío hoy?