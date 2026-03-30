Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 30 de marzo

El dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 7,64 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 0,07% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando acabó con 7,65 quetzales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 2,27%, de modo que en el último año aún conserva una subida del 1,87%.

Analizando este dato con el de días previos, gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que se anotó un ascenso del 0,23%, demostrando que es incapaz de asentar una clara tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible ahora mismo.