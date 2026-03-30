Precio del dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 30 de marzo

El dólar estadounidense se negocia en el comienzo del día de hoy a 5,24 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,1% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando acabó con 5,24 brasileños, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 0,18%; por contra en el último año acumula aún una disminución del 7,41%.

Analizando este dato con el de días pasados, invierte la cotización de la sesión previa, donde se saldó con una disminución del 0,25%, demostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad es inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.