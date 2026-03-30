Noticias

Euro hoy en México: cotización de cierre del 30 de marzo

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Euro hoy en México: cotización de cierre del 30 de marzo
Euro hoy en México: cotización de cierre del 30 de marzo

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 20,76 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,22% frente al dato de la jornada previa, que fue de 20,81 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro marca un incremento 0,56%; por el contrario desde hace un año aún acumula una bajada del 5,88%.

Con respecto a jornadas anteriores, puso punto final a dos sesiones de racha positiva. En los pasados siete días la volatilidad fue inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto su cotización está presentando menos cambios de lo previsible recientemente.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de marzo

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de marzo

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de marzo

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de marzo

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de marzo

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de marzo

Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de marzo

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de marzo

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de marzo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de marzo