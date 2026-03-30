Euro hoy en México: cotización de cierre del 30 de marzo

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 20,76 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,22% frente al dato de la jornada previa, que fue de 20,81 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro marca un incremento 0,56%; por el contrario desde hace un año aún acumula una bajada del 5,88%.

Con respecto a jornadas anteriores, puso punto final a dos sesiones de racha positiva. En los pasados siete días la volatilidad fue inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto su cotización está presentando menos cambios de lo previsible recientemente.