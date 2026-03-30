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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de marzo

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de marzo
Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de marzo

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 8,76 quetzales en promedio, lo que supuso una disminución del 0,45% con respecto a los 8,80 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,98% y en el último año mantiene aún una subida del 1,68%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, dio la vuelta al dato de la jornada previa donde experimentó un ascenso del 0,46%, mostrando que en este contexto no es posible definir una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, presentándose como un valor con menos cambios de lo habitual en este momento.

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