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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de marzo

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de marzo
Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de marzo

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,64 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,07% frente a la cotización de la jornada previa, que fue de 7,65 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 2,27%, de modo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 1,87%.

Analizando este dato con el de días previos, dio la vuelta al dato de la jornada anterior donde experimentó una subida del 0,23%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un balance inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal recientemente.

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