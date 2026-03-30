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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de marzo

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de marzo
Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de marzo

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,27% si se compara con el dato de la sesión previa, cuando cerró con 1,39 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 1,15%, por ello desde hace un año aún mantiene un incremento del 1,61%.

Respecto de fechas pasadas, invirtió la cotización de la jornada anterior, cuando obtuvo una disminución del 0,25%, sin ser capaz de establecer una tendencia estable. En los pasados siete días la volatilidad fue de 2,33%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (4,83%), por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general recientemente.

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