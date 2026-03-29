Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ciudad de Guatemala

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de partir de tu casa, lee el estado del tiempo en Ciudad de Guatemala para las próximas horas en este 29 de marzo.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Ciudad de Guatemala es de 7% durante el día y del 8% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 38% en el transcurso del día y del 40% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 25 grados y un mínimo de 14 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 12.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 59 kilómetros por hora en el día y los 46 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Guatemala capital es predominantemente tropical, en el que las temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.