Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 27 de marzo

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 1,60 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,12% con respecto a los 1,60 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro anota una subida 1,11% y en términos interanuales aún mantiene un incremento del 2,53%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, sumó dos jornadas seguidas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad es ligeramente inferior a los datos conseguidos para el último año (5,84%), lo que manifiesta que su cotización está presentando menos alteraciones de lo que indica la tendencia general últimamente.