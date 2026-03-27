Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 27 de marzo

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,65 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,21% si se compara con la cotización de la sesión previa, cuando se situó en 7,49 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,04%; aunque en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 2,31%.

En relación a días pasados, acumuló dos fechas seguidas en dígitos positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue notoriamente superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores cambios de lo que indica la tendencia general.