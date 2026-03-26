Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 26 de marzo

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,65 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,41% comparado con los 7,47 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 2,31% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún un descenso del 0,42%.

En relación a jornadas anteriores, invirtió el valor de la jornada anterior, donde marcó una disminución del 0,01%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente superior a la cifra lograda para el último año (18,76%), de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.