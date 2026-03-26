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Euro hoy en México: cotización de cierre del 26 de marzo

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Euro hoy en México: cotización de cierre del 26 de marzo
Euro hoy en México: cotización de cierre del 26 de marzo

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 20,67 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,4% frente al dato de la jornada anterior, cuando se situó en 20,59 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro acumula un incremento 0,68%; pero desde hace un año acumula aún una disminución del 5,05%.

Respecto de días anteriores, puso fin a tres jornadas seguidas con tendencia plana. La volatilidad referente a estos siete días presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en este momento.

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