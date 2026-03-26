Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 26 de marzo

El euro se negoció al cierre a 8,82 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 1,65% si se compara con los 8,68 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un ascenso 1,87%; pero desde hace un año aún acumula un descenso del 0,52%.

Respecto de fechas anteriores, acumuló tres jornadas consecutivas en ascenso. En los pasados siete días la volatilidad es superior a los datos conseguidos para el último año (19,37%), de modo que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.