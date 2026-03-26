Euro en Colombia sigue cayendo y así cerró en la jornada del 26 de marzo

A pesar del descenso reciente, el euro acumula una ganancia semanal del 1,28%, aunque experimenta una caída anual del 9,91% frente al peso colombiano - crédito Antonio Bronic/REUTERS

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 26 de marzo de 2026 en un promedio de $4.241,65, lo que representó una caída de 25,90 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de -0,61%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.281,89 y un mínimo de $4.245,27, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comportamiento del euro en Colombia está influido por factores internacionales, como la política monetaria de Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Con relación a la rentabilidad de la última semana, el euro acumula un ascenso 1,28%; sin embargo desde hace un año acumula aún una disminución del 9,91%.

Si confrontamos el valor con jornadas previas, puso freno a dos sesiones consecutivas con tendencia positiva. La cifra de la volatilidad presentó un balance superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de forma que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.

Análisis de mercado

El panorama económico internacional descrito tiene implicaciones directas sobre el comportamiento del euro frente al peso colombiano (EUR/COP), especialmente por tres variables clave: energía, crecimiento económico global y política monetaria en Europa. En conjunto, estos factores sugieren un escenario de presión alcista para el euro frente al peso en el mediano plazo, aunque con episodios de volatilidad.

El primer elemento a considerar es la incertidumbre geopolítica asociada a Oriente Medio y al posible impacto sobre el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo en el mundo. Si el precio de la energía aumenta, Europa suele verse más afectada que Estados Unidos, ya que es una economía más dependiente de las importaciones de energía. Esto normalmente debilita al euro en el corto plazo. Sin embargo, el efecto sobre Colombia es diferente, el país es exportador de petróleo, por lo que un aumento en los precios del crudo tiende a fortalecer el peso colombiano. En ese escenario, el euro podría no subir tanto frente al peso o incluso bajar temporalmente.

La incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y los precios de la energía impactan el valor del euro y su relación con el peso colombiano - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El segundo factor es el crecimiento económico global. La Ocde redujo las proyecciones de crecimiento mundial, lo que indica una desaceleración económica. En contextos de menor crecimiento global, los inversionistas suelen buscar activos más seguros y salen de mercados emergentes como Colombia, lo que debilita el peso colombiano. Cuando el peso se debilita, el euro sube frente al peso, incluso si Europa no está creciendo con fuerza. Por eso, una desaceleración global normalmente termina favoreciendo una subida del EUR/COP.

En Europa hay otro elemento importante, el crédito a hogares y empresas sigue creciendo, aunque lentamente, y la confianza del consumidor está en mínimos de dos años. Esto muestra una economía débil, pero no en recesión. Si la inflación en Europa se mantiene elevada por el precio de la energía, el Banco Central Europeo podría mantener tasas de interés altas por más tiempo. Tasas altas en Europa hacen que el euro se fortalezca frente a monedas emergentes como el peso colombiano, porque los inversionistas prefieren activos en euros con mayor rentabilidad y menor riesgo.

Factores locales como el déficit fiscal, los problemas en el sector de la construcción y la reducción de la inversión extranjera afectan la cotización del euro frente al peso colombiano - crédito Mohamed Abd El Ghany/REUTERS

Mientras tanto, en Colombia el panorama fiscal y económico también influye en el tipo de cambio. El déficit en subsidios de combustibles, los problemas en el sector construcción, los riesgos fiscales y los nuevos impuestos al sector empresarial generan incertidumbre económica. Cuando hay incertidumbre fiscal o menor inversión, el peso colombiano tiende a debilitarse.

Además, el orden público, la inversión privada y el crecimiento económico local influyen directamente en la confianza de los inversionistas extranjeros. Si la inversión extranjera disminuye o hay mayor percepción de riesgo país, habrá menos entrada de dólares y euros, lo que debilita el peso y hace que el euro suba frente a la moneda colombiana.