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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 26 de marzo

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 26 de marzo
Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 26 de marzo

El euro se pagó al cierre a 1,60 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,05% frente al dato de la jornada previa, que fue de 1,60 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca un incremento 0,58%, por lo que desde hace un año acumula aún un incremento del 2,04%.

Con respecto a días pasados, invirtió el resultado de la jornada anterior, en el que finalizó con una bajada del 0,22%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia estable. En los pasados siete días la volatilidad fue de 5,84%, que es una cifra ligeramente superior al dato de volatilidad anual (5,84%), de manera que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

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