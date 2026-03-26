Precio del dólar en Colombia volvió a caer y así de barato se compra y vende el 26 de marzo en las casas de cambio

El dólar registró una cotización mínima de $3.661,65 en la jornada del 26 de marzo - crédito Mohamed Abd El Ghany/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 26 de marzo de 2026 en Colombia en un promedio de $3.675.24, lo que representó una caída de $13,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.688,46. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.313 millones en 1.866 transacciones, con un precio de apertura de $3.691,00, un mínimo de $3.661,65 y un máximo de $3.694,00.

En la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso del 0,92%, por lo que en términos interanuales aún conserva una bajada del 8,25%.

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Con respecto a días previos, encadenó dos fechas consecutivas de bajada. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, lo que se presenta como un activo con mayores variaciones de lo esperado.

La guerra en Irán está a punto de completar cuatro semanas y ya generó daños ambientales - crédito Altaf Qadri/AP

Guerra en Irán

Dicho movimiento se dio en un contexto en el que los inversionistas evalúan con decepción los limitados avances hacia una solución pronta del conflicto entre EE. UU., Israel e Irán.

No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, informó que su país evalúa una propuesta del país norteamericano para poner fin a la guerra; sin embargo, afirmó que no existe intención de mantener conversaciones.

Diversificación del portafolio de Colombia

A nivel local, el director de Crédito Público, Javier Cuellar, señaló en una entrevista que, hacia adelante, el país podría ver una segunda ola de diversificación del portafolio, pero aclaró que no se llevaría a cabo con una operación similar al total return swap de 2025. Así las cosas, una mayor exposición a otras monedas podría materializarse a través del uso de derivados o mediante emisiones directas de bonos globales.

El dólar en Colombia se cotiza por debajo de la línea de los $3.800 desde noviembre de 2025 – crédito Jesús Avilés/Infobae

Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en 2025 y a inicios de 2026 en el mercado regulado, debido, principalmente, a la emisión de deuda del Gobierno, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, el dólar se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $3.700. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional, el 26 de marzo de 2026 fue de $3.635,56, mientras que el de venta resultó de $3.743,33.

Lo hacen de la siguiente manera:

Money Max: compra: $3.530. Venta: $3.680.

Latin Cambios: compra: $3.620,00. Venta:$3.690.

Cambios Kapital: compra:$3.650. Venta:$3.690.

Smart Exchange: compra: $3.670. Venta:$3.700.

Cambios Vancouver: compra:$3.650. Venta:$3.700.

Nutifinanzas: compra:$3.570. Venta:$3.720.

Alliance Trade: compra:$3.600. Venta:$3.750.

Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.600. Venta:$3.760.

Cambios El Poblado: compra: $3.830. Venta: $4.000.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.610 para compra y en $3.740 para venta. Exactamente estuvo así:

Bogotá D.C.: compra:$3.630. Venta:$3.730.

Medellín: compra:$3.600. Venta:$3.760.

Cali: compra:$3.600. Venta:$3.760.

Cartagena: compra: $3.750. Venta:$3.980.

Cúcuta: compra:$3.650. Venta:$3.690.

Pereira: compra:$3.730. Venta:$3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambio se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediarios, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se transan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.