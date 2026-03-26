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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 26 de marzo

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 26 de marzo
Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 26 de marzo

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,33% frente al dato de la jornada previa, cuando finalizó con 1,38 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 0,97%, de modo que desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 1,32%.

Comparando este dato con el de fechas previas, encadenó cuatro jornadas sucesivas de ganancias. En los pasados siete días la volatilidad fue de 2,97%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (4,87%), así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

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