Temperaturas en Alajuela: prepárate antes de salir de casa

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para catalogar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Alajuela este martes.

El clima para este martes en Alajuela alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 19 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 12.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 15%, con una nubosidad del 15%, durante el día; y del 9%, con una nubosidad del 29%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 41 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Alajuela (Imagen ilustrativa Infobae)

La provincia de Alajuela cuenta con tres subregiones climáticas identificadas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN): la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico Norte.

El Valle Central incluye la parte sureste de la provincia, donde se ubica la ciudad de Alajuela, que a su vez está dividida por dos principales regiones, el Valle Central Oriental y el Valle Central Occidental.

En el Valle Central Oriental el estado del tiempo se ve afectado por las condiciones del Pacífico y el Caribe, con vientos ecuatoriales y alisios, con nubosidad y lluvias débiles, con temperaturas promedio que van de los 10 a los 20 grados.

Mientras que en el Valle Central Occidental el estado del tiempo depende de la altura, ya que en las partes bajas el clima es seco, en las medias es templado y en las altas predomina es el frío y las lluvias, con temperaturas promedio desde los 16 y hasta los 26 grados.

En ambos valles, las precipitaciones están presentes de abril a noviembre, con una pequeña disminución en junio. De diciembre a marzo es la temporada seca.

En la Zona Norte, en la que está incluida la mayor parte de la provincia de Alajuela, se caracteriza por las lluvias abundantes a lo largo del año y temperaturas promedio que van de los 20 a los 30 grados.

Cabe mencionar que las precipitaciones en la Zona Norte tiene contrastes debido tanto elementos climáticos como factores geográficos como lo son el relieve montañoso, llanuras extensas y el lago de Nicaragua, el cual modera las temperaturas, modifica el flujo de los vientos y es factor importante en el ciclo hidrológico de la región.

En la parte más al suroeste del departamento es la que se encuentra la subregión del Pacífico Norte, particularmente en la llamada unidad continental que está conformada por la Cordillera de Guanacaste y la Cordillera de Tilarán, con una altitud media de mil metros sobre el nivel del mar.

El Pacífico Norte cuenta con grupos climáticos que van desde el templado hasta el tropical seco, mismos que son modificados por factores geográficos y se caracteriza por ser una de las zonas más secas y cálidas del país, con temperaturas difícilmente bajan de los 20 grados y superan con facilidad los 30 grados.

Sin embargo, es en la unidad continental donde más precipitaciones y bajas temperaturas se reportan en esta subregión, con una temporada de lluvias que va de abril a noviembre y un estado del tiempo promedio de 25 grados en el día y 17 grados durante la noche.

(Municipalidad de Alajuela)

Los dos “climas” de Costa Rica

Costa Rica está muy cerca del Trópico de Cáncer, lo que ubica al país centroamericano en una zona tropical.

Sin embargo, el clima tropical en tierras costarricenses cambia por distintos factores tales como el relieve, es decir, montañas, llanuras y mesetas; la condición ístmica; y la influencia oceánica, como lo son vientos o brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas y la circulación general de la atmósfera.

El IMN divide a Costa Rica en dos grandes regiones climáticas: el Régimen Pacífico y el Régimen Caribe.

El Régimen Caribe se caracteriza por contar con dos periodos de precipitaciones el primero va de mayo a agosto y el segundo de noviembre a enero. El mes más lluvioso en esta temporada es diciembre, las precipitaciones ocurren con mayor regularidad en las mañanas y en las noches.

Esta zona no cuenta una estación seca definida, pues incluso en los meses menos lluviosos, la precipitación es considerable, los cuales son febrero y marzo, así como septiembre y octubre.

Por su parte, el Régimen Pacífico posee una época seca y lluviosa definida. La seca comienza en diciembre y termina en marzo, mientras que la lluvias caen entre mayo y octubre. Las precipitaciones ocurren regularmente en las tardes y en las noches.