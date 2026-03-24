Pronóstico del tiempo en Miami: anticipan martes con cielo despejado este 24 de marzo 2026

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (WikiCommons)

Antes de partir del hogar, revisa el estado del tiempo en Miami para las próximas horas en este martes 24 de marzo del 2026.

Durante el día:

La temperatura llegará a un máximo de 27 grados.

La previsión de lluvia será del 2%

Con una nubosidad del 0%.

Mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 9.

Para la noche:

La temperatura alcanzará los 18 grados.

Mientras que la previsión de precipitación será de 3%.

Con una nubosidad del 1%.

Mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora en la noche.

¿Cuál es el clima en Miami?

La variedad de climas en Estados Unidos

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, es cálido todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de precipitaciones.

En julio es cuando se presentan las más altas temperaturas, mientras que en enero es cuando se sienten las más bajas.

Las más fuertes lluvias en Miami se presentan durante el verano, mientras que la temporada seca llega en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos presume de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.