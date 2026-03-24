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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura

El dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,16% comparado con los 1,37 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 0,12%, por lo que desde hace un año aún conserva un ascenso del 0,2%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, acumula dos jornadas sucesivas en cifras positivas. La volatilidad de esta semana es de 2,24%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (4,86%), de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible recientemente.

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