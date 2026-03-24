Las últimas previsiones para Cartago: temperatura, lluvias y viento

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 24 de marzo, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Cartago.

La probabilidad de lluvia para este martes en Cartago es de 60% durante el día y del 73% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 56% en el transcurso del día y del 75% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 25 grados y un mínimo de 15 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 13.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Cartago (Imagen ilustrativa Infobae)

En la provincia de Cartago hay dos subregiones climáticas identificadas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN): la Región Caribe y el Valle Central.

El Valle Central incluye la parte noroeste de la provincia, donde se encuentra la ciudad de Cartago, que a su vez está dividida por dos principales regiones, el Valle Central Oriental y el Valle Central Occidental.

En el Valle Central Oriental el estado del tiempo se ve afectado por las condiciones del Pacífico y el Caribe, con vientos ecuatoriales y alisios, con nubosidad y lluvias débiles, con temperaturas promedio que van de los 10 a los 20 grados.

Mientras que en el Valle Central Occidental el clima depende de la altura, ya que en las partes bajas el clima es seco, en las medias es templado y en las altas predomina es el frío y las lluvias, con temperaturas promedio desde los 16 y hasta los 26 grados.

En ambos valles, las precipitaciones caen de abril a noviembre, con una pequeña disminución en junio. De diciembre a marzo es la temporada seca.

La Región Caribe abarca la parte este del departamento de Cartago y se caracteriza por ser una de las zonas más húmedas del país, con lluvias constantes y temperaturas promedio que oscilan de los 20 a los 30 grados.

(Municipalidad de Cartago)

¿Cómo es el clima en Costa Rica?

Costa Rica, al ser un país ubicado entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, se define como una zona tropical.

Sin embargo, el clima tropical en tierras costarricenses cambia por distintos factores tales como el relieve, es decir, montañas, llanuras y mesetas; la condición ístmica; y la influencia oceánica, como lo son vientos o brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas y la circulación general de la atmósfera.

El IMN divide a Costa Rica en dos grandes regiones climáticas: el Régimen Pacífico y el Régimen Caribe.

El Régimen Caribe se caracteriza por contar con dos periodos de precipitaciones que van de mayo a agosto y de noviembre a enero. El mes más lluvioso en esta temporada es diciembre, las precipitaciones ocurren con mayor regularidad en las mañanas y en las noches.

Esta zona carece de una estación seca definida, pues incluso en los meses menos lluviosos, la precipitación es considerable, los cuales son febrero y marzo, así como septiembre y octubre.

Por su parte, el Régimen Pacífico posee una época seca y lluviosa definida. La seca comienza en diciembre y termina en marzo, mientras que la lluvias suceden entre mayo y octubre. Las precipitaciones ocurren regularmente en las tardes y en las noches.