Euro hoy en México: cotización de cierre del 24 de marzo

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 20,60 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,67% con respecto a la cifra de la jornada anterior, que fue de 20,74 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula una subida 1,13%; sin embargo en el último año aún acumula una disminución del 6%.

Si confrontamos el dato con fechas anteriores, encadenó dos sesiones sucesivas en negativo. En los pasados siete días la volatilidad es algo inferior a los números logrados para el último año (8,61%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo esperado recientemente.