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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 24 de marzo

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Euro hoy en Guatemala: cotización
Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 24 de marzo

El euro se pagó al cierre a 8,88 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,75% si se compara con el dato de la jornada previa, cuando se situó en 8,64 quetzales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro anota un ascenso 2,87%, por ello en el último año todavía mantiene un incremento del 1,9%.

Respecto a días anteriores, giró las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó una disminución del 2,02%, siendo incapaz de consolidar una tendencia definida. La volatilidad referente a estos siete días fue manifiestamente superior a la acumulada en el último año, de forma que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

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