Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 24 de marzo

El euro se negocia al inicio de operaciones a 1,59 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,04% frente al dato de la jornada anterior, cuando finalizó con 1,59 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un incremento 1,32%, por lo que desde hace un año acumula aún una subida del 2,13%.

En relación a jornadas previas, gira las tornas respecto del de la sesión previa, en el que marcó un ascenso del 0,37%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. En los pasados siete días la volatilidad es de 10,07%, que es una cifra notoriamente superior al dato de volatilidad anual (5,88%), presentándose como un activo con mayores variaciones de lo que indica la tendencia general.