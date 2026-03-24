Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 24 de marzo

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,38 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,21% comparado con la cifra de la sesión previa, cuando marcó 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 0,17% y desde hace un año aún acumula un incremento del 0,26%.

Si confrontamos el valor con fechas pasadas, acumuló dos sesiones seguidas en valores positivos. La cifra de la volatilidad presentó un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible en fechas recientes.