Valor de cierre del euro en Guatemala este 23 de marzo de EUR a GTQ

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 8,89 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,58% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando se situó en 8,83 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra una subida 3,17%, por ello desde hace un año aún acumula un incremento del 2,77%.

Comparando este dato con el de jornadas pasadas, sumó tres fechas seguidas en verde. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es manifiestamente inferior a los números logrados para el último año (19,26%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.