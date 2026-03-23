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Valor de cierre del euro en Guatemala este 23 de marzo de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Guatemala este 23 de marzo de EUR a GTQ

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 8,89 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,58% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando se situó en 8,83 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra una subida 3,17%, por ello desde hace un año aún acumula un incremento del 2,77%.

Comparando este dato con el de jornadas pasadas, sumó tres fechas seguidas en verde. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es manifiestamente inferior a los números logrados para el último año (19,26%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.

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