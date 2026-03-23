Valor de apertura del dólar en Guatemala este 23 de marzo de USD a GTQ

El dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 7,65 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,07% comparado con los 7,65 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 2,13%, de manera que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 1,81%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, da la vuelta al resultado de la jornada anterior donde experimentó un incremento del 0,26%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia. La cifra de la volatilidad es inferior a la cifra lograda para el último año (18,57%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.