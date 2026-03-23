Noticias

Valor de apertura del dólar en Guatemala este 23 de marzo de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en Guatemala este 23 de marzo de USD a GTQ

El dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 7,65 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,07% comparado con los 7,65 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 2,13%, de manera que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 1,81%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, da la vuelta al resultado de la jornada anterior donde experimentó un incremento del 0,26%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia. La cifra de la volatilidad es inferior a la cifra lograda para el último año (18,57%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Libros España: los títulos más populares en Amazon este 23 de marzo

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los lectores ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros España: los títulos más

El índice de referencia del mercado mexicano abre operaciones este 23 de marzo con ganancia de 0,73%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice de referencia del

Euro: cotización de apertura hoy 23 de marzo en Guatemala

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Dólar hoy en Brasil inicia semana al alza este lunes 23 de marzo de 2026: tipo de cambio USD a BRL

Durante la última semana, las fluctuaciones entre ambas divisas fueron significativamente más pronunciadas que en el promedio anual

Dólar hoy en Brasil inicia

El índice bursátil Russell 2000 abre jornada este 23 de marzo con alza de 1,95%

Apertura de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice bursátil Russell 2000