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Taiwan Weighted pierde 2,66% en la apertura de la jornada este 23 de marzo

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Taiwan Weighted, que empieza la sesión de mercado del lunes 23 de marzo con grandes caídas del 2,66%, hasta los 32.650,44 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con jornadas pasadas, el índice bursátil encadena tres sesiones sucesivas de números negativos.

En la última semana, el Taiwan Weighted acumula un descenso del 2,08%. El Taiwan Weighted se sitúa un 7,8% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 11,25% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

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