Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 2,45% al cierre de este 23 de marzo

Día negativo para el Taiwan Weighted, que terminó la sesión bursátil del lunes 23 de marzo con fuertes descensos del 2,45%, hasta los 32.722,50 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 33.334 puntos y un volumen mínimo de 32.461,09 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,62%.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un descenso del 1,86%. El Taiwan Weighted se sitúa un 7,6% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 11,49% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).