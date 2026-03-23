Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 2,45% al cierre de este 23 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Taiwan Weighted, que terminó la sesión bursátil del lunes 23 de marzo con fuertes descensos del 2,45%, hasta los 32.722,50 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 33.334 puntos y un volumen mínimo de 32.461,09 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,62%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un descenso del 1,86%. El Taiwan Weighted se sitúa un 7,6% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 11,49% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).