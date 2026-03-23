Swiss Market termina operaciones con aumento de 0,56% este 23 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el Swiss Market, que acabó la jornada financiera del lunes 23 de marzo con ascensos del 0,56%, hasta los 12.389,68 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 12.533,03 puntos y un volumen mínimo de 12.053,51 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,83%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Swiss Market acumula una disminución 3,82%, de manera que en el último año mantiene aún una bajada del 5,15%. El Swiss Market se sitúa un 11,59% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos) y un 0,56% por encima de su cotización mínima del año en curso (12.320,99 puntos).