Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Miami este 23 de marzo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Miami este lunes:

El tiempo para este lunes en Miami alcanzará los 27 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 9.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 8%, durante el día; y del 4%, con una nubosidad del 2%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, registra altas temperaturas todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las más altas temperaturas, mientras que en enero es cuando se llegan las heladas.

Las más fuertes lluvias en Miami se dan durante el verano, mientras que la temporada seca llega en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos presume de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.