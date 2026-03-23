México: cotización de cierre del dólar hoy 23 de marzo de USD a MXN

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,78 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,74% con respecto a los 17,91 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 0,52%; aunque en términos interanuales mantiene aún una disminución del 9,36%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, invirtió el resultado de la jornada previa, cuando se saldó con un incremento del 0,69%, mostrando que es incapaz de fijar una clara tendencia. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es manifiestamente superior a la cifra lograda para el último año (8,76%), mostrándose como un activo con mayores cambios de lo habitual.