Índice Russell 2000 cierra operaciones este 23 de marzo con ganancia de 2,29%

Jornada de subida para el Russell 2000, que cerró la sesión del lunes 23 de marzo con fuertes incrementos del 2,29%, hasta los 2.494,23 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 2.529,55 puntos y la cifra mínima de 2.465,40 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,54%.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Russell 2000 marca una bajada del 0,36%. El Russell 2000 se sitúa un 8,26% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 2,29% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.438,45 puntos).