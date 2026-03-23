Índice Russell 2000 cierra operaciones este 23 de marzo con ganancia de 2,29%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de subida para el Russell 2000, que cerró la sesión del lunes 23 de marzo con fuertes incrementos del 2,29%, hasta los 2.494,23 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 2.529,55 puntos y la cifra mínima de 2.465,40 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,54%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Russell 2000 marca una bajada del 0,36%. El Russell 2000 se sitúa un 8,26% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 2,29% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.438,45 puntos).