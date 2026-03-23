Índice PSI 20 inicia operaciones con números positivos este 23 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el PSI 20, que comienza la jornada del lunes 23 de marzo con grandes caídas del 1,98%, hasta los 8.583,29 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el índice bursátil suma cuatro sesiones sucesivas cayendo.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 acumula una disminución 5,99%; por contra desde hace un año acumula aún una subida del 24,63%. El PSI 20 se sitúa un 7,67% por debajo de su máximo en lo que va de año (9.295,90 puntos) y un 2,18% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).