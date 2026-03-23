Noticias

Índice BIST 100 este 23 de marzo: pierde terreno durante la apertura de operaciones

Inicio de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el BIST 100, que inaugura la sesión bursátil del lunes 23 de marzo con notables caídas del 1,72%, hasta los 12.823,19 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, el indicador encadena tres sesiones sucesivas cayendo.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 registra una disminución 2,06%; pero en términos interanuales aún conserva un incremento del 41,78%. El BIST 100 se sitúa un 10,57% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 13,87% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Turquía

Últimas Noticias

El principal índice de Corea de Sur este 23 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 6,49%

Cierre de sesión KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal índice de Corea

El mercado japonés cerró en terrenos negativos este 23 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

El mercado japonés cerró en

Onomásticos para celebrar hoy: el santoral del martes 24 de marzo

La lista de los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Onomásticos para celebrar hoy: el

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 2,45% al cierre de este 23 de marzo

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index:

Nuevo sismo sacude a Chile: magnitud 4.3 en Cauquenes

El sismo se registró a las 02:28 horas a 25.0 kilómetros de distancia de Cauquenes y tuvo una profundidad de 67.0 kilómetros

Nuevo sismo sacude a Chile: