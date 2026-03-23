Índice BIST 100 este 23 de marzo: pierde terreno durante la apertura de operaciones

Comienzo del día en negativo para el BIST 100, que inaugura la sesión bursátil del lunes 23 de marzo con notables caídas del 1,72%, hasta los 12.823,19 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, el indicador encadena tres sesiones sucesivas cayendo.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 registra una disminución 2,06%; pero en términos interanuales aún conserva un incremento del 41,78%. El BIST 100 se sitúa un 10,57% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 13,87% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).