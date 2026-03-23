Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 23 de marzo de USD a GTQ

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,65 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,07% si se compara con los 7,65 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 2,13% y en el último año todavía mantiene un incremento del 1,81%.

Si comparamos la cifra con días anteriores, invirtió la cotización de la jornada anterior, en el que se saldó con una subida del 0,26%, demostrándose incapaz de consolidar una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a la cifra lograda para el último año (18,57%), por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en fechas recientes.