Euro: cotización de apertura hoy 23 de marzo en Guatemala

El euro se negocia al comienzo de sesión a 8,87 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,46% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando cerró con 8,83 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota un ascenso 3,04%, de modo que en el último año acumula aún una subida del 2,64%.

Si comparamos el dato con días previos, encadena tres sesiones sucesivas en cifras positivas. En los pasados siete días la volatilidad es de 11,64%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (19,26%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado recientemente.