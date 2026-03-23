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El principal índice de Corea de Sur este 23 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 6,49%

Cierre de sesión KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el KOSPI, que terminó la jornada del lunes 23 de marzo con grandes bajadas del 6,49%, hasta los 5.405,75 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 5.580,15 puntos y un volumen mínimo de 5.397,94 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,27%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI marca un descenso del 2,6%. El KOSPI se sitúa un 14,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 25,43% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

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