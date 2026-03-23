El principal índice de Corea de Sur este 23 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 6,49%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el KOSPI, que terminó la jornada del lunes 23 de marzo con grandes bajadas del 6,49%, hasta los 5.405,75 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 5.580,15 puntos y un volumen mínimo de 5.397,94 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,27%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI marca un descenso del 2,6%. El KOSPI se sitúa un 14,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 25,43% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).