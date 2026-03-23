Noticias

El principal indicador de la BMV registró ganancia de 0,37% al cierre de este 23 de marzo

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de subida para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que cerró la sesión bursátil del lunes 23 de marzo con leves incrementos del 0,37%, hasta los 64.370,95 puntos. El selectivo marcó un máximo de 64.815,87 puntos y un volumen mínimo de 64.099,55 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,11%.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula una bajada del 1,95%. El índice BMV se sitúa un 10,1% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 0,37% por encima de su cotización mínima del año en curso (64.134,90 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en México

Últimas Noticias

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

En la batalla entre servicios de streaming, Netflix busca mantenerse a la cabeza

Este es el top 10

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Este es el top 10

Así quedó el valor de cierre del dólar en Cuba este 23 de marzo de USD a CUP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Así quedó el valor de

Dólar hoy en México: “Súper peso” se aprecia al cierre de la cotización de este lunes 23 de marzo

El billete verde registró un nuevo descenso, en medio del alto al fuego en las tensiones geopolíticas actuales en Medio Oriente

Dólar hoy en México: “Súper

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas este día

Artistas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Apple Colombia: las 10 canciones