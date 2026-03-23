El principal indicador de la BMV registró ganancia de 0,37% al cierre de este 23 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de subida para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que cerró la sesión bursátil del lunes 23 de marzo con leves incrementos del 0,37%, hasta los 64.370,95 puntos. El selectivo marcó un máximo de 64.815,87 puntos y un volumen mínimo de 64.099,55 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,11%.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula una bajada del 1,95%. El índice BMV se sitúa un 10,1% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 0,37% por encima de su cotización mínima del año en curso (64.134,90 puntos).