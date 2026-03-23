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El índice de referencia del mercado mexicano abre operaciones este 23 de marzo con ganancia de 0,73%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el índice mexicano, que empieza la jornada en los mercados del lunes 23 de marzo con subidas del 0,73%, hasta los 64.600,62 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el índice con este dato corta la racha negativa que marcaba en las tres jornadas anteriores.

En la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC anota una bajada del 1,6%. El índice BMV se sitúa un 9,78% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 0,73% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (64.134,90 puntos).

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