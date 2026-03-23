Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 23 de marzo en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 23 de marzo en Canadá

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,09% frente a la cifra de la sesión previa, cuando finalizó con 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 0,23%, de manera que desde hace un año mantiene aún una subida del 0,07%.

En relación a días pasados, con este dato cortó la racha negativa que marcaba en las dos jornadas anteriores. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un rendimiento claramente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en fechas recientes.

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

En la batalla entre servicios de streaming, Netflix busca mantenerse a la cabeza

Este es el top 10

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Este es el top 10

Así quedó el valor de cierre del dólar en Cuba este 23 de marzo de USD a CUP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Así quedó el valor de

Dólar hoy en México: “Súper peso” se aprecia al cierre de la cotización de este lunes 23 de marzo

El billete verde registró un nuevo descenso, en medio del alto al fuego en las tensiones geopolíticas actuales en Medio Oriente

Dólar hoy en México: “Súper

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas este día

Artistas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Apple Colombia: las 10 canciones