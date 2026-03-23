Dólar: cotización de cierre hoy 23 de marzo en Canadá

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,09% frente a la cifra de la sesión previa, cuando finalizó con 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 0,23%, de manera que desde hace un año mantiene aún una subida del 0,07%.

En relación a días pasados, con este dato cortó la racha negativa que marcaba en las dos jornadas anteriores. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un rendimiento claramente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en fechas recientes.