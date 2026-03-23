Clima en República Dominicana: la previsión meteorológica para Santo Domingo este 23 de marzo

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este lunes, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Santo Domingo.

El tiempo para este lunes en Santo Domingo alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 3%, con una nubosidad del 41%, durante el día; y del 2%, con una nubosidad del 3%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 37 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)

Santo Domingo es la ciudad capital de República Dominicana, ubicada en el mar del Caribe en el sur del país centroamericano.

Al encontrarse en el caribe, el clima en Santo Domingo es predominantemente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a disminuir el calor y la humedad en la región.

Los meses más calurosos son entre julio y septiembre, mientras que los meses con las temperaturas más frías son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones en Santo Domingo es de mayo a abril, mientras que los meses más secos son entre enero y abril.

(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.