BIST 100 este 23 de marzo: gana terreno tras el cierre de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en positivo para el BIST 100, que acabó la sesión del lunes 23 de marzo con ascensos del 0,92%, hasta los 13.168,16 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 13.168,16 puntos y un volumen mínimo de 12.632,41 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,07%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 registra un incremento 0,57%, por ello en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 45,59%. El BIST 100 se sitúa un 8,17% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 16,93% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).