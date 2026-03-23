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BEL-20 INDEX cierra operaciones con tendencia alcista este 23 de marzo

Cierre de operaciones BEL-20 INDEX: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada positiva para el BEL-20 INDEX, que terminó la jornada financiera del lunes 23 de marzo con leves subidas del 0,47%, hasta los 4.940,02 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 5.011,80 puntos y un volumen mínimo de 4.774,82 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,73%.

En los últimos siete días, el BEL-20 INDEX marca un descenso 3,68%; pero en el último año aún conserva un incremento del 11,41%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 12,99% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 0,47% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.916,79 puntos).

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