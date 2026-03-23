ATX cierra operaciones en terreno positivo este 23 de marzo

Jornada en positivo para el ATX, que terminó la jornada financiera del lunes 23 de marzo con notables subidas del 1,26%, hasta los 5.260,52 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 5.348,83 puntos y un mínimo de 5.007,83 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 6,38%.
En los últimos siete días, el ATX marca una disminución 0,72% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún conserva un incremento del 22,41%. El ATX se sitúa un 9,62% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 1,26% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.194,82 puntos).