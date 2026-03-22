Noticias

Clima en Ciudad de Guatemala: cuál será la temperatura máxima y mínima este 22 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este domingo en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se estima que en Ciudad de Guatemala habrá un 12% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 26 centígrados y una mínima de 14°. La nubosidad será del 32% y por la noche habrá una probabilidad del 12% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Guatemala capital es predominantemente tropical, en el que las temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en en el país centroamericano el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

Temas Relacionados

Clima en GuatemalaClima en Ciudad de GuatemalaClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Clima en San José: cuál será la temperatura máxima y mínima este 22 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en San José: cuál

Otoño en Lima: así estará el clima hoy, domingo 22 de marzo, según el Senamhi

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente recomienda a la población prestar atención a los cambios de temperatura y a la presencia de neblina, especialmente en las primeras horas del día

Otoño en Lima: así estará

Clima hoy en Costa Rica: temperaturas para Heredia este 22 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en Costa Rica:

Clima: las temperaturas que predominarán este 22 de marzo en Cartago

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Costa Rica: las predicciones del tiempo en Alajuela este 22 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Costa Rica: las predicciones del