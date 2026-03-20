Valor de cierre del euro en México este 20 de marzo de EUR a MXN

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 20,73 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,3% comparado con el dato de la sesión previa, cuando cotizó a 20,47 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro marca un incremento 1,3% aunque, por el contrario, en el último año acumula aún un descenso del 4,87%.

Si confrontamos el valor con fechas pasadas, encadenó tres jornadas sucesivas de ganancias. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es superior a los datos conseguidos para el último año (8,63%), de modo que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.