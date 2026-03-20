Valor de cierre del euro en Canadá este 20 de marzo de EUR a CAD

El euro se pagó al cierre a 1,59 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,31% comparado con los 1,59 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula un ascenso 1,24%, de manera que en términos interanuales aún acumula una subida del 1,8%.

Con respecto a días anteriores, cambió el sentido del dato anterior, cuando se saldó con un ascenso del 0,46%, demostrando que es incapaz de consolidar una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue claramente superior a la acumulada en el último año, así que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.