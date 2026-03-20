Valor de apertura del euro en Canadá este 20 de marzo de EUR a CAD

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 1,58 dólares canadienses en promedio, lo que implicó una disminución del 0,5% comparado con la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 1,59 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro anota una subida 1,05%, de modo que en el último año aún mantiene un incremento del 1,6%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días pasados, cambia el sentido del resultado previo, cuando se saldó con un ascenso del 0,46%, sin poder fijar una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un balance manifiestamente superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, así que está pasando por una fase de inestabilidad.