Noticias

Valor de apertura del euro en Canadá este 20 de marzo de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Canadá este 20 de marzo de EUR a CAD

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 1,58 dólares canadienses en promedio, lo que implicó una disminución del 0,5% comparado con la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 1,59 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro anota una subida 1,05%, de modo que en el último año aún mantiene un incremento del 1,6%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días pasados, cambia el sentido del resultado previo, cuando se saldó con un ascenso del 0,46%, sin poder fijar una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un balance manifiestamente superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, así que está pasando por una fase de inestabilidad.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Se registra temblor de magnitud 4.7 en Pichidangui

El sismo se registró a las 12:30 horas a 18.0 kilómetros de distancia de Pichidangui y tuvo una profundidad de 67.0 kilómetros

Se registra temblor de magnitud

BIST 100 pierde terreno tras el cierre de la operaciones este 18 de marzo

Cierre de sesión BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BIST 100 pierde terreno tras

Dólar: cotización de apertura hoy 20 de marzo en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Dólar: cotización de apertura hoy 20 de marzo en México

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de apertura hoy

Libros de Amazon España: cuál es el título más leído este 20 de marzo

Desde cómics hasta suspenso, estas historias disponibles en Amazon se han convertido en el tema de conversación de los lectores españoles

Libros de Amazon España: cuál