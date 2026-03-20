Swiss Market abre el mercado con ganancias; aumenta 0,71% este 20 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el Swiss Market, que comienza rueda bursátil del viernes 20 de marzo con incrementos del 0,71%, hasta los 12.548,01 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de jornadas anteriores, el selectivo pone el fin a dos sesiones de tendencia plana.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market registra una disminución 2,27%, por ello en el último año aún acumula una bajada del 3,91%. El Swiss Market se sitúa un 10,46% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 0,71% por encima de su valoración mínima del año en curso (12.459,54 puntos).