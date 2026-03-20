Swiss Market abre el mercado con ganancias; aumenta 0,71% este 20 de marzo

Inicio de jornada de subida para el Swiss Market, que comienza rueda bursátil del viernes 20 de marzo con incrementos del 0,71%, hasta los 12.548,01 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de jornadas anteriores, el selectivo pone el fin a dos sesiones de tendencia plana.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market registra una disminución 2,27%, por ello en el último año aún acumula una bajada del 3,91%. El Swiss Market se sitúa un 10,46% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 0,71% por encima de su valoración mínima del año en curso (12.459,54 puntos).